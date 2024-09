Milazzo, il capitano Alberto Del Basso assume il comando della Compagnia Carabinieri

Il Capitano Alberto Del Basso, 30 anni, originario di Benevento, ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Milazzo, subentrando al Capitano Andrea Maria Ortolani, destinato ad assolvere l’incarico di Comandante della Compagnia Palermo San Lorenzo.

Il Capitano Del Basso arriva da Livorno, dove ha prima ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone nel Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, per poi transitare tra i ranghi della 2º Brigata Mobile, ruoli che lo hanno portato ad essere impiegato in varie attività d’istituto sul territorio nazionale, nonché in diversi teatri operativi esteri. In precedenza l’Ufficiale ha frequentato la Scuola Militare Nunziatella, a seguire il 194° Corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza