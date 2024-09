Il Barcellona Basket prepara il trofeo Sant’Ambrogio e poi si presenta alla città

Il Barcellona Basket 4.0, dopo l’allenamento congiunto contro gli Svincolati Milazzo, giovedì 19 e venerdì 20 settembre sarà impegnata nella 48° edizione del Trofeo Sant’Ambrogio a Reggio Calabria, organizzato per ricordare il cestista reggino Mario Sant’Ambrogio, prematuramente scomparso.

Il quadrangolare vedrà in campo al PalaCalafiore di Reggio Calabria, insieme ai giallorossi, la Pallacanestro Viola, il Basket Academy Catanzaro ed il Basket School Messina.

Il doppio impegno di Reggio Calabria darà indicazioni importanti allo staff tecnico sulla crescita fisica e tecnica del gruppo giallorosso, che già a Milazzo ha fornito riscontri positivi al lavoro svolto in queste settimane: “Dopo tre amichevoli – afferma il coach Pippo Biondo – è possibile fare un primo bilancio. Siamo in una fase di carico abbastanza dura e l’atteggiamento della squadra mi piace. I ragazzi sono uniti e provano a fare quello che chiedo. La strada è ancora lunga essendo un gruppo nuovo che si sta conoscendo. Sull’amichevole di Milazzo sapevamo che sarebbe stata una partita vera e così è stata, sicuramente è stato un test molto utile in vista dell’inizio del campionato”.

Dopo il trofeo Sant’Ambrogio, il Barcellona Basket chiuderà la fase precampionato con l’ultima amichevole al PalAlberti contro il Cocuzza Milazzo, e martedì si presenterà ufficialmente alla città alle ore 20:45 presso il ristorante Villa Ossidiana, partner che ci accompagnerà la formazione giallorossa nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.