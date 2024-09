Riparte il calcio siciliano di Eccellenza e Promozione: i risultati degli anticipi ed il programma della prima giornata

Sono iniziati ieri con i primi anticipi del sabato i tornei siciliani di Eccellenza e Promozione.

In provincia di Messina esordio con il pareggio per la neopromossa Gioiosa contro il Città di Avola (1-1 il finale con i gol di Ricca per gli ospiti e il pareggio di Giovagnoli per i padroni di casa). Oggi in campo il Milazzo in trasferta con l’Aci Sant’Antonio, la Nebros sul campo del Vittoria e la Jonica in casa il Real Siracusa. Esordio in trasferta per il Modica del tecnico barcellonese Pasquale Ferrara sul campo della Leonzio.