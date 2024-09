Discarica di Mazzarrà: non si ferma la lotta ai focolai che bruciano sotto i rifiuti

Non si sono ancora spenti definitivamente i focolai che continuano ad ardere sotto la discarica di Mazzarrà, dopo l’incendio divampare il 25 Giugno scorso e prosegue la sua corsa sotto il cumulo di rifiuti raccolti per decenni in contrada Zuppa.

Il Sindaco Carmelo Pietrafitta e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, Arturo Vallone, nei giorni scorsi si sono recati nell’area per accertarsi in prima persona della situazione. Con loro anche gli ingegneri Manfrè e Meloni ed altri rappresentanti della Protezione Civile. A precedere il sopralluogo un incontro in sala consiliare per un riepilogo della situazione.

Il sindaco ha affermato: “Ci sono focolai che continuano a bruciare e che tengono in apprensione tutta la popolazione del Comprensorio. Stiamo cercando di capire come fronteggiare questa situazione complessa per stare tutti più tranquilli. Non si può continuare con interventi tampone, la situazione va risolta definitivamente”.