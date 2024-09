Montalbano, il Comune ha proceduto all’assunzione di 5 lavoratori ASU

Cinque lavoratori ASU sono stati assunti a tempo indeterminato presso il Comune di Montalbano Elicona. I dipendenti erano in servizio da anni presso gli uffici municipali del centro nebroideo.

Il sindaco Nino Todaro rivendica come Montalbano Elicona è diventato adesso uno dei primi comuni a mettere in pratica la procedura: “Queste assunzioni rappresentano un atto di giustizia sociale ed un momento importante per il potenziamento del personale comunale ed anche per il miglioramento dei servizi”.

La Dottoressa Andrea Cattafi ha sottoscritto i contratti per 3 lavoratori con profilo professionale operatore con contratto a 24 ore settimanali, uno con profilo operatore esperto a 22 ore settimanali e un istruttore a 20 ore settimanali.

“Si tratta di una tappa felice per i nuovi operatori e le loro famiglie – afferma ancora il primo cittadino – che si vedono garantiti un occupazione desiderata da anni. E’ il dovuto riconoscimento verso chi, per anni, ha garantito con responsabilità, competenza e passione il funzionamento di alcuni servizi pubblici”.

Hanno contribuito alla riuscita del progetto anche la segretaria Andrea Cattafi, la ragioniera Rosanna De Francesco e le dipendenti Maria Francesca Aveni e Angela Lopresti.