L’oratorio Salesiano di Barcellona domenica 29 settembre festeggerà il suo centenario

L’oratorio Salesiano di Barcellona P.G. ha aperto i battenti nel 1924 e domenica 29 settembre 2024 festeggerà 100 anni dalla sua fondazione nella città del Longano.

In occasione di questa celebrazione alle ore 10:30 si terrà una passeggiata per le vie della città, partendo proprio dall’oratorio, a seguire è previsto un pranzo a sacco e tanti giochi per bambini e adulti all’interno del cortile della struttura di via San Giovanni Bosco.

Alle 16.30 ci sarà un momento di confronto sul significato dalla presenza salesiana a Barcellona ed alle 18 sarà celebrato il centenario alla presenza del nuovo direttore dell’oratorio, don Filippo Pagano Dritto, alla prima uscita ufficiale nel suo incarico, del sindaco Pinuccio Calabrò, del vicario foraneo padre Giuseppe Turrisi, del presidente della consulta salesiana Francesco Speciale e di un animatore dell’oratorio Ansaldo Celi Zullo.

Alle ore 18:30 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Don Giovanni D’Andrea e la giornata si concluderà con una festa accompagnata dai Giupas Band.