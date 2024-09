Barcellona, demolito un tratto del marciapiede all’ingresso del Municipio: era a rischio di crollo

Il sindaco Pinuccio Calabrò, con un post sui social, ha chiarito le ragioni della chiusura di un tratto del marciapiede antistante l’ingresso del Palazzo Municipale.

Gli operai del Comune, durante una manutenzione ordinaria disposto dall’assessore e vice sindaco Giuseppe Benvegna, hanno notato un problema di stabilità nella soletta su cui poggiava lo stesso marciapiede.

Riscontrata una situazione di grave pericolo, hanno proceduto alla demolizione del manufatto ed alla chiusura del tratto di marciapiede ed ad una delle rampe per disabili che conduce al portone d’ingresso del palazzo comunale, per evitare danni a persone o cose in caso di crollo improvviso. L’ufficio tecnico del Comune, informato della situazione, provvederà in tempi brevi al ripristino della zona. L’anomala situazione ieri sera era finita sui social, con diverse ricostruzioni dei fatti, chiariti adesso dal un post del sindaco Pinuccio Calabrò sulla pagina istituzionale del Comune.