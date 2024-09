Un elisoccorso a Novara di Sicilia sarà presto realtà: avviati lavori per una elisuperficie

Cominciano i lavori per la realizzazione di un elisuperficie a Novara di Sicilia, nei pressi del galoppatoio, che servirà soprattutto a garantire i soccorsi in caso di emergenza sanitaria per l’intero comprensorio montano, riducendo i tempi di collegamento con gli ospedali della provincia.

L’iniziativa rientra nei finanziamenti 𝐏𝐍𝐑𝐑 “𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭à”. L’elisoccorso mirerà a mitigare la situazione di emarginazione della aree interne della zona montana tra Peloritani e Nebrodi, spesso slegate dal resto del territorio. I fondi saranno utilizzanti poi a nuovi servizi e infrastrutture per migliorare le qualità della vita dei cittadini.

Le risorse destinate al Comune di Novara sono pari a 300.000 euro. L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Gino Bertolami, che si è battuto per raggiungere questo obiettivo storico, ringrazia per l’attuazione del progetto coloro i quali se ne sono fatti carico, ribadendo l’importanza di questa nuova infrastruttura per la catena di soccorso e per l’efficienza dell’assistenza sanitaria che deve essere garantita in ancora più aree, in un momento di difficoltà della rete ospedaliera del comprensorio tirrenico, dove è attivo solo il pronto soccorso di Milazzo.