Nuove nomine nella Polizia di Stato: cambia il Capo di Gabinetto della Questura di Messina ed il Dirigente della Divisione PASI

Sono state definite due nuove nomine alla Questura di Messina: al dott. Michele Pontoriero, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stato affidato l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Messina, mentre il dott. Luciano Rindone, anch’egli ex Primo Dirigente della Polizia, è stato incaricato per il ruolo di nuovo Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione.

Accanto a queste nomine il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Fabio Ettaro, ex dirigente della Divisione PASI, ha assunto la direzione della Polizia Anticrimine.

Il dott. Pontoriero, di 53 anni, è originario di Vibo Valentia. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza all’università di Bologna. Ha cominciato il suo incarico presso il Reparto Mobile della Polizia, a Reggio Calabria nel 2001. Arrivato alla Questura di Messina nel 2006, ha prestato servizio presso l’U.P.G.e S.P. e presso la Divisione di Gabinetto, anche come Vice Capo di Gabinetto.

È stato poi, per anni, dirigente della Digos di Messina, coordinando servizi info investigativi in occasione del G7 di Taormina nel 2017.

È stato promosso Primo Dirigente nel 2020, continuando la sua carriera per due anni come dirigente della Digos della Questura di Reggio Calabria e per le stesso numero di anni anche a Catania.

Negli ultimi tre incarichi, oltre al coordinamento delle attività della Digos, ha compiuto indagini per reati contro la pubblica amministrazione, in materia di ordine pubblico e in materia elettorale. Aggiungiamo poi attività di prevenzione e contrasto al terrorismo interno ed internazionale.

La seconda nomina è quella del dott. Rindone, 55 anni, nato a Reggio Calabria e laureato in Scienze Politiche a Messina. Dopo il corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia a Roma, è stato dirigente del Commissariato di Treviglio fino al 2007, anno in cui è passato con lo stesso incarico al Commissario di Bovalino.

È poi arrivato presso la Questura di Reggio Calabria, dirigendo l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Nella stessa città è stato anche dirigente dell’U.P.G. e S.P. reggina sino al 2014. Come incarico fino al 2024 ha diretto il Commissariato di Gioia Tauro, dove ha coordinato indagini, anche in materia di criminalità organizzata, portando alla cattura di latitanti.