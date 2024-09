Mazzarrà Sant’Andrea dà avvio a una scuola ad indirizzo agrotecnico

Mazzarrà Sant’Andrea, grazie a una convenzione tra il Comune e la Nuova Formamentis di Cosenza, ospiterà una scuola paritaria ad indirizzo agrotecnico, rispettando la sua vocazione e le tradizioni che ne hanno fatto la “culla dei vivai”.

Ad essa saranno affiancate attività formative e competenti di livello universitario per offrire agli studenti del territorio una formazione nel settore dell’agricoltura e delle nuove tecniche e tecnologie e avere una base di livello per il mondo del lavoro o il proseguimento degli studi.

La convenzione avrà una durata di cinque anni; le spese di utilizzo dei beni concessi in locazione e della polizza assicurativa a favore del Comune per il rischio incendio, atti vandalici e responsabilità civile presso terzi saranno a carico della società, non avrà invece alcun onere di locazione.