Il barcellonese Salvatore Bellinvia approda nell’under 16 nazionale della Salernitana

Il barcellonese Salvatore Bellinvia, classe 2009, cresciuto calcisticamente nell’Academy Barcellona, si è trasferito alla Salernitana, dove disputerà il prossimo campionato Under 16 nazionale.

Per il giovane difensore, che nella scorsa stagione ha vissuto l’interessante esperienza tra le fila della formazione under 15 nazionale dell’ACR Messina, il passaggio a Salerno, con una società organizzata per puntare al ritorno in serie A con la prima squadra, può diventare un trampolino di lancio ed un’altra tappa importante per la sua crescita tecnica e professionale.

La possibilità di giocare con la maglia granata della Salernitana Salvatore Bellinvia l’ho costruito con l’impegno quotidiano, fin dai tempi della sua formazione calcistica con l’Academy Barcellona, società giovanile che da quest’anno è stata assorbita nell’ambizioso progetto di rilancio del settore giovanile della Nuova Igea Virtus. L’anno scorso ha accettato la proposta dell’ACR Messina, disputando con ottimi risultati il campionato di Under 15 nazionale, sollevando l’attenzione degli addetti al lavori di categoria superiori per le sue qualità tecniche e fisiche (Salvatore è un difensore da 183 cm) e per gli ampi margini di miglioramento nel suo ruolo.