Al via le iscrizioni per il Concorso Letterario “Milazzo Crime 2024”: il termine è il 10 ottobre

Il Concorso Letterario Milazzo Crime è aperto a tutti gli autori e autrici maggiorenni, i ragazzi e ragazze minorenni potranno partecipare con una liberatoria firmata dai genitori o tutori legali.

I generi ammessi sono: gialli, polizieschi, noir, thriller.

Sezione A: i testi inediti (massimo 500.000 caratteri, spazi inclusi) devono essere in formato digitale (Word o PDF) e nominati con il titolo dell’opera. Oltre ai testi bisognerà inviare la scheda di partecipazione, compilata e firmata, all’indirizzo: milazzocrimebookfest@gmail.com

Sezione B: i testi editi dal 1 gennaio 2023 al 10 ottobre 2024 dovranno essere inviati insieme alla scheda di partecipazione già compilata e firmata, più due copie cartacee da inviare a Antonino Genovese, Via Statale S.Antonino 586, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Una copia in formato elettronico (preferibilmente in PDF) è richiesta anche tramite email: milazzocrimebookfest @gmail.com

La quota richiesta per partecipare è di € 25,00 per sezione, da versare tramite bonifico bancario intestato a Ass.ne FIGECA ETS.

IBAN: IT15T0538782070000047567949

BPER BANCA s.p.a. Causale: Milazzocrimebook2024 specificando la sezione.

Si può partecipare con un solo elaborato o un solo romanzo, chi volesse partecipare a entrambe le sezioni dovrà versare la quota per ogni sezione. Il termine di invio è fino al 10 ottobre 2024.

La Commissione giudicatrice valuterà i testi e selezionerà i finalisti. La premiazione si terrà il 22 e 23 novembre 2024 durante la manifestazione Milazzo Crime Book Fest. I finalisti saranno avvisati 10 giorni prima dell’evento.

Il vincitore della Sezione A sarà pubblicato dall’Editore Fratelli Frilli, previa proposta di pubblicazione, in una delle sue collane. Se l’Editore ritenesse che il suo romanzo non sia in linea con la linea editoriale della Fratelli Frilli, avrà la possibilità di non presentare alcuna proposta editoriale.

Per il vincitore della Sezione B: Targa e realizzazione di 100 fascette promozionali.

Per i finalisti di entrambe le categorie verranno consegnati attestati e targhe.