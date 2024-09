“AttraversaMenti”, il libro sulle storie dal carcere e dall’ex Opg di Barcellona sarà presentato venerdì 13 settembre a Messina

La Libreria Ciofalo – Mondadori Bookstore di Messina ospiterà venerdì 13 settembre alle ore 18,00.la presentazione del volume “AttraversaMenti. Storia e storie dal carcere e dall’ex Opg di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)” a cura della rubrica culturale Sicilia Mater edito dalla Giambra Editori.

Il testo fa riferimento ai contributi presentati al convegno di dicembre 2022 dal titolo “AttraversaMenti: dall’ospedale psichiatrico giudiziario al Penitenziario” dove studiosi ed esperti si sono incontrati a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) per discutere, con sguardi e punti di vista diversi, la complessità della storia dell’Istituto barcellonese, la questione dei manicomi criminali, degli ex OPG e il ruolo della biblioteca in carcere come strumento di trattamento e recupero dei soggetti reclusi.

Il volume ripercorre la storia dei manicomi criminali e degli ex ospedali psichiatrici giudiziari italiani fino ai giorni nostri, prendendo come caso di studio l’Istituto “Vittorio Madìa” di Barcellona Pozzo di Gotto a Messina. Raccontare quasi un secolo di storia attraverso l’esperienza esemplare dell’Istituto di Barcellona Pozzo di Gotto, significa tracciare un quadro politico, storico e antropologico e attraversare la storia della salute mentale, della costrizione, della storia locale e legislativa di un Istituto così unico nel panorama nazionale. Un’indagine che si propone di mettere in luce i punti di forza e di fragilità di un’importante struttura che, alla luce dell’attualità, intende rintracciare, sviluppare e valorizzare il suo mandato sociale.

Il testo è rivolto a studiosi del settore, a tutti gli operatori coinvolti che quotidianamente permangono nei territori penitenziari con mansioni diverse, ma soprattutto a tutti coloro che, non conoscendo il carcere e la malattia mentale, possano dal testo, trarre riflessioni in grado di ampliare il proprio orizzonte culturale e accogliere la sfida della formazione in ambito penitenziario. Un’attenzione sempre rivolta agli ultimi, alle persone dimenticate siano essi detenuti o operatori che abitano – seppur in modo diverso – il carcere.

Nella serata di presentazione sono previsti gli interventi delle curatrici Caterina Benelli, Giovanna Costanzo e Roberta Pandolfino, con i contributi di Giusy Furnari, Romina Taiani, Nunziante Rosania, Mario Bolognari e Elena Zizioli. Partner dell’incontro è Posto Occupato e Soroptimist International – Club Spadafora Gallo Niceto e Club Messina.