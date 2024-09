Asp Messina, definita la direzione strategica con la nomina dei direttori amministrativi e sanitario

Con la nomina del dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi per il ruolo di direttore sanitario e con quella dell’avv. Giancarlo Niutta per quello di direttore amministrativo, si è definita per il prossimo triennio la composizione della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.​

Il Direttore Generale, Giuseppe Cuccì, si dichiara soddisfatto per le recenti nomine di professionisti già dipendenti dell’azienda e con profonda conoscenza delle dinamiche sanitarie. “Auguro ai neo Direttori i migliori auguri di buon lavoro, consapevole che mai come ora sia necessario concentrare gli sforzi per garantire le necessità di salute provenienti dall’intero territorio di un’azienda che consta di 7 presidi ospedalieri e 8 distretti sanitari”.