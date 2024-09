Asili Nido Comunali, l’ass. Molino chiarisce: “Casa del Fanciullo sarà aperto dal 16 settembre con il personale di una cooperativa”

L’assessore ai servizi sociali Roberto Molino smentisce le dichiarazioni dei consiglieri comunale di Forza Italia, che, attraverso una testata giornalistica, avevano sollevato il problema della carenza di fondi per l’apertura della Casa del Fanciullo di via Umberto I angolo via Pitagora. Secondo la dichiarazioni dei rappresentanti azzurri, che in consiglio comunale sono all’opposizione della giunta di centrodestra del sindaco Calabrò, sarebbe stato attivato un solo asilo nido, quella di via Campania a Sant’Antonino.

L’assessore Molino, insieme alla responsabile dei servizi sociali comunali Anna Curcio, ha rilasciato un’intervista esclusiva a 24live per ribadire che gli asili nido aperti dal 16 settembre saranno due, confermando l’attività prevista per la Casa del Fanciullo, garantita dal personale di una cooperativa esterna e finanziato con i residui dei fondi assegnati l’anno scorso e con fondi ministeriali, che saranno disponibili dal prossimo novembre 2024, per coprire i costi fino alla fine dell’anno. Il personale comunale è stato trasferito tutto presso l’asilo di via Campania, che sarà gestito in house del Comune.

Ecco le dichiarazioni dell’assessore Roberto Molino