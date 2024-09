Maxiprocesso alla mafia dei Nebrodi: confermate 65 condanne. La reazione di Giuseppe Antoci

É arrivata la sentenza di secondo grado del Maxiprocesso contro la mafia dei Nebrodi: sono state confermate 65 condanne dalla Corte d’Appello di Messina, che ridotto l’entità della pena per 64 imputati, accompagnate da parecchie confische di beni. Sono state 18 le assoluzioni e 6 le prescrizioni.

Il Maxiprocesso Nebrodi ha inizio dall’operazione del 15 gennaio 2020, sono susseguiti 94 arresti e sequestrate 151 aziende agricole. I reati commessi ruotano attorno al lucroso affare dei Fondi Europei per l’Agricoltura in mano alle mafie, portato alla luce dall’ex Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci. L’attuale parlamentare europeo del M5S, ha combattuto questa battaglia, tanto da instaurare il “Protocollo Antoci”: codice Antimafia, votato in Parlamento il 27 settembre 2015, ha posto le basi per una normativa che consente a Magistratura e Forze dell’Ordine di porre una difesa ad una vicenda che durava da tanti anni.

Giuseppe Antoci, per questo suo impegno, ha rischiato la vita in un attentato mafioso, salvatosi grazie all’auto blindata e alla scorta della Polizia di Stato.