Giardini Naxos, arrestati tre giovani: offrono un passaggio ad una donna incontrata in un night e le rubano denaro ed il cellulare

I carabinieri di Taormina hanno arrestato tre ragazzi, un 25enne milanese e due stranieri di 21 e 26 anni con l’accusa di rapina e lesioni personali. I tre, già noti per altri precedenti penali, hanno rapinato una donna, domiciliata in Nord Italia, conosciuta in un locale notturno a Catania.

I fatti risalgono a qualche giorno fa: i tre responsabili avrebbero accompagnato la vittima, offrendole un passaggio di ritorno verso il B&B in cui alloggiava presso Giardini Naxos. Al termine del viaggio la vittima sarebbe stata aggredita, come testimoniano anche le varie lesioni che le hanno procurato gli aggressori. È seguita la rapina del cellulare della donna e del denaro in suo possesso, circa 160 euro in contanti.

La ragazza ha poi allertato le forze dell’ordine chiamando il 112 ed i carabinieri del luogo hanno avviato indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima ed anche grazie all’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza della zona, è stato possibile documentare le dinamiche dell’azione delittuosa ed è stata ricavata l’identità degli aggressori.

I tre giovani sono stati individuati poco dopo e arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina e adesso si trovano ristretti al carcere di Messina Gazzi con l’accusa di rapina e lesioni personali, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.