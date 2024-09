La Tiger’s Den dei maestri Sottile si aggiudica due medaglie all’open di Vienna

Gli atleti Antonino Perroni e Clio Sottile della Tiger’s Den Barcellona P.G. dei Maestri Giuseppe e Fabio Sottile si aggiudicano rispettivamente un argento e un bronzo all’Austrian Open Youth (per cadetti e juniores) svoltosi questo fine settimana a Vienna. Nella categoria Cadetti -33kg maschili Nino Perroni, dopo aver superato agilmente il primo avversario, si scontra in finale con l’atleta bulgaro Ivalio Petrov, che per la seconda volta, il giovane barcellonese non riesce a superare.

Nella categoria cadetti femminili, 55 kg, Clio Sottile, dopo aver vinto 2 round a zero per limite di distacco contro un’atleta austriaca, perde per un soffio l’accesso alla finale, a causa di un’ingenuità commessa proprio all’ultimo secondo. Ottimi risultati anche per Elena Fazio che, passata alla categoria di peso superiore, nella categoria 47 kg, supera bene la prima avversaria, arrendendosi poi prima del ranking di gara, contro l’atleta serba, Ivona Turkulj.

Giuseppe Barbaro, al suo esordio in campo internazionale vince il primo incontro, uscendo poi ai quarti. Prestazione molto risoluta anche per Antonino Maggio nella categoria 49 kg, in grande crescita dal punto di vista tecnico e caratteriale.

Per la classe juniores, troviamo Massimo Magazù, nella categoria 68 kg che, nonostante fosse appena rientrato da un infortunio che lo ha costretto a fermarsi per quasi due mesi, supera il primo avversario in un incontro molto combattuto. Costretto però ad arrendersi ai quarti contro l’atleta greco Georgios Tsiledakis, il quale conquisterà l’oro.