Il “Museo Epicentro” chiude la stagione con un ultimo appuntamento

Il programma estate 2024 del “Museo Epicentro” chiude la stagione con l’ultimo appuntamento “Artisti storici nella collezione del Museo Epicentro”, che si terrà il 21 settembre 2024.

L’evento, organizzato dai fondatori Salva Mostaccio e Nino Abbate con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, prevede dalle ore 17.30 alle ore 18.30 le visite alla rassegna d’arte contemporanea “Mutu”, mentre al Giardino di Salva si potranno vedere altre opere con installazione, sculture in pietra, poesie e percorsi d’acqua, circondate da una ricca vegetazione di piante ornamentali e agrumeti.

Saranno inoltre esposti dei documenti originali indirizzati a Salvatore Quasimodo, del politico e poeta futurista Nino Pino Balotta e una poesia inedita del poeta Bartolo Cattafi, trovata dal curatore delle sue poesie Davide Bertelli, e donata alla collezione del Museo dalla moglie Ada De Alessandri Cattafi. Oltre a ciò troveremo le ultimissime opere su mattonelle donate dagli artisti Giuditta R e Giuseppe Veneziano, affermatosi a livello nazionale.

Dalle ore 18.30 avrà luogo la presentazione del Libro scritto da Nino Abbate che racconta in oltre 460 pagine, la collezione del museo con i maggiori artisti protagonisti dei Movimenti storici dell’arte in Italia dal “Futurismo alle ultime Tendenze”, come lo stesso Abbate, scrive: “Una storia dinamica che parte da Gala” antico casale dal passato storico. Nella parte introduttiva del libro troviamo testimonianze scritte dell’artista Emilio Isgrò e dello scrittore e giornalista Melo Freni.

A relazionare l’evento la Professoressa e Storica dell’Arte Valentina Certo, la quale percorrerà un itinerario storico iniziando con la proiezione di un video realizzato nel 1992, in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio espositivo di Epicentro. Saranno presentati inoltre l’artista Nino Leotti, il professor Alessandro Manganaro, l’artista Filippo Minolfi e lo scultore Salvatore De Pasquale, a cura del fotografo Gianluca Abbate.

L’ingresso è gratuito così da far conoscere i luoghi storici del Museo Epicentro, visitabile fino al 20 ottobre 2024.