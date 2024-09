Conclusa l’edizione 2024 di OliveriExpo con il consueto successo di pubblico

L’edizione 2024 di Expo Oliveri ha confermato il successo di una ricetta vincente ormai da 19 anni, che mette insieme creatività, tradizione e innovazione, creando un’occasione di conoscenza, di svago e di incontro per i tanti visitatori che hanno affollato gli stand del campo sportivo di Oliveri.

L’evento è stato organizzato da “Eurofiere SRL”, guidata con passione e dedizione da Giusy e Francesca D’Amico, ed ha visto la partecipazione di un vasto pubblico e di numerosi espositori provenienti non solo dalla Sicilia, ma da tutta Italia.

“Vogliamo ringraziare – affermano Giusy e Francesca D’Amico – il Sindaco di Oliveri e l’Assessore Regionale Elvira Amata per il loro supporto e per aver creduto nella nostra visione. La loro presenza e il loro sostegno sono stati preziosi per il buon esito della Fiera. Siamo grati a tutti gli espositori e gli artisti artigiani che hanno partecipato a questa edizione di Expo Oliveri, portando con sé innovazione, creatività e la passione per il proprio lavoro. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo dell’evento, rendendolo un vero e proprio punto di incontro con i visitatori di tutte le Regioni italiane. Già da ora siamo al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di rendere Expo Oliveri ancora più grande e coinvolgente. Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti, riusciremo a superare le aspettative e a continuare a consolidare un evento che ormai è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità e non solo”.

Il bilancio di Expo Oliveri 2024 è più che positivo sia per l’affluenza di pubblico che per la qualità delle proposte espositive e la fiera del borgo marinaro alle pendici del Tindari si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi desidera immergersi in un mondo fatto di tradizione, innovazione e scoperta.