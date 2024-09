Il Barcellona Basket 4.0 ingaggia l’ala forte d’origine serba Ognjen Miljkovic

La NextCasa Barcellona Basket 4.0 corre ai ripari, dopo l’impossibilità di poter contare sulla presenza nel roster giallorosso di Luka Todorovic, rimasto attualmente in Serbia per motivi personali. La società del presidente Massimo Romano ha infatti definito l’ingaggio dell’atleta serbo con formazione italiana Ognjen Miljkovic, ala forte classe 2004 di 201 cm.

Ognjen Miljkovic è arrivato in Italia nella stagione sportiva 2020/2021, alternandosi tra Tortona in Under 18 Eccellenza e Voghera in Serie C Silver. Nella stagione successiva ha continuato il suo percorso di crescita in queste due realtà, prima di accasarsi per due stagioni a Sala Consilina, partecipando ai campionati di Serie B Nazionale e Serie B Interregionale. Al PalAlberti ritrova il suo ex compagno di squadra in Campania Eugenio Cortese, anche lui reduce dall’esperienza con il Sala Consilina.