Messina: 25enne arrestato per spaccio. Trovate due dosi di crack

Un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la sera del 29 Agosto, colto in reato durante lo spaccio di sostanze. I Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro e i militari del Nucleo Radiomobile hanno seguito i movimenti del giovane, fino a trovarlo in flagranza di reato assieme ad altre due persone.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono riusciti a sorprenderlo con due dosi nel momento in cui altri le stavano acquistando.

La sostanza stupefacente è risultata essere del tipo “Crack” e le due dosi “scambiate” erano di grammi 0,4 e di grammi 0,5. È seguita la perquisizione da parte dei Carabinieri, all’interno dell’abitazione dell’uomo: sono stati ritrovati 540 euro. La somma è stata interamente sequestrata in quanto probabile risultato della vendita illegale di sostanze.

Il giovane è stato portato in caserma in attesa del giudizio, formalizzando il suo arresto. I due individui trovati assieme a lui, invece, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata e mandata ad essere analizzata dai Carabinieri del R.I.S. di Messina.