La città di Rodì Milici presenta il secondo Raduno Bandistico sabato 31 agosto.

Le bande che presenzieranno all’evento saranno: Banda Giuseppe Verdi (Faro Superiore); Banda Santa Cecilia (S.Stefano Medio); Associazione Culturale Musicale “Eduardo Russo” Banda Musicale cittadina Placido Mandanici.

Alle ore 18.00 le bande si raduneranno in piazza Martino per poi sfilare in piazza S.Bartolomeo. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.