La società Barcellona Basket 4.0 omaggia gli studenti  meritevoli

La società Barcellona Basket 4.0 ha omaggiato gli studenti che nello scorso mese di Luglio hanno ottenuto il massimo dei voti alla Maturità con un “abbonamento personalizzato” che permetterà l’ingresso gratuito a tutte le gare interne al Palalberti nella stagione sportiva 2024/2025.

Nei prossimi giorni saranno contattate le segreterie degli Istituti al fine di programmare la consegna dei tickets agli studenti meritevoli.

Questo piccolo presente è più un modo per accrescere l’amore per la squadra della propria città. É nato così il “Club dei Centisti”, con la speranza che questa “nostra idea” non resti esclusivamente l’aver omaggiato un abbonamento a ragazze e ragazzi meritevoli, ma possa diventare sintomo di iniziative e idee.