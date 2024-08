Il Copernico di Barcellona tra i primi istituti in Italia nel bando previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016, la soddisfazione dell’On. Bucalo

“Non posso non esprimere gioia e soddisfazione per il quarto posto in graduatoria dell’ITT LSSA Copernico di Barcellona nell’ambito del bando nazionale ‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’, inserito nel quadro del Piano Nazionale Cinema e immagini previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016. Il Copernico ha partecipato al bando con un progetto intitolato ‘Oltre le ombre’, incentrato sul tema della lotta alla violenza di genere, classificandosi al quarto posto in graduatoria su 259 scuole in tutta Italia. Un segno tangibile di come le scuole del nostro territorio rappresentano un’autentica eccellenza a livello nazionale.”

A dichiararlo è la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito.