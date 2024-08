“Sogna, ragazzo, sogna” per gli auguri ai maturati più meritevoli di Barcellona P.G.

E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte

Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo

Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento

Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello

A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo

Sogna, ragazzo, sogna

Quando sale il vento nelle vie del cuore

Quando un uomo vive per le sue parole

O non vive più

Sogna, ragazzo, sogna

Non lasciarlo solo contro questo mondo

Non lasciarlo andare, sogna fino in fondo

Fallo pure tu

Sulle note di “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Roberto Vecchioni, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto – nelle persone dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Viviana Dottore e del Sindaco Pinuccio Calabrò – ha augurato di fare e realizzare grandi sogni agli alunni che si sono appena diplomati con il massimo dei voti.

L’evento che ha premiato gli alunni meritevoli dell’ultimo anno delle scuole secondarie di I grado e di II grado degli istituti scolastici cittadini si è svolto all’interno del Teatro Mandanici.

Alla cerimonia sono stati invitati gli alunni, le loro rispettive famiglie, i dirigenti scolastici o i loro delegati, gli insegnanti e la cittadinanza che ha voluto condividere questo particolare momento in cui viene riconosciuto il merito per il loro eccellente percorso e per ricordare loro che inizia un nuovo ed entusiasmante percorso.



L’IIS Ferrari, L’Itt Lssa Copernico, L’IIS Medi, L’IC Bastiano Genovese, l’IC D’Alcontres, l’IC Capuana, l’IC Foscolo, l’ITET Fermi erano presenti alla premiazione e hanno avuto l’onore di poter essere premiati dall’Amministrazione Comunale.

Come di consueto, il lancio del tocco ha chiuso la cerimonia.