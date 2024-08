In via Spinesante, in una delle stradine private corrispondente al numero civico 14 (cancello verde), non viene ritirata la spazzatura da settimane ormai, andando a creare un accumulo sempre più evidente.

Il motivo presumibilmente è dato dal fatto che gli operatori ecologici trovano il cancello accostato ma non chiuso del tutto. “La spazzatura non viene ritirata da prima di San Rocco – segnalano i nostri lettori – e la situazione è diventata insostenibile”.