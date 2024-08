Arrestato per furto 39enne pluripregiudicato

Nel pomeriggio di lunedì scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Patti hanno colto in flagrante e arrestato un 39enne pluripregiudicato, con l’accusa di furto in abitazione in concorso.

La tempestiva segnalazione sopraggiunta dal proprietario dell’immobile ha consentito ai militari dell’Arma dei Carabinieri pattese di intervenire subito dopo l’accaduto. Hanno così individuato due soggetti che si erano appena allontanati dall’abitazione nella quale si erano furtivamente introdotti, sottraendo oggettistica e effetti personali di vario genere, per un danno complessivo ammontante a circa 1.000 euro.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Patti hanno proceduto all’arresto dell’indagato che, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida della misura applicata.

La refurtiva recuperata è stata sottoposta a sequestro, in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

Non si fermano le indagini al fine di identificare il secondo soggetto datosi alla fuga e ritenuto essere complice dell’indagato.