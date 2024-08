La Super Luna del 19 agosto immortalata dallo scatto artistico di Michele Isgrò da Terme Vigliatore

Il fotografo d’arte Michele Isgrò da Terme Vigliatore ha immortalato in uno scatto la Super Luna del 19 agosto scorso.

La foto, inserita in un gruppo social di appassionati della macchine fotografiche Nikon ha ottenuto un grande riscontro tra gli iscritti, scalando la classifica delle immagini più cliccate all’interno dello stesso gruppo. La fotografia, scattate alle ore 1:51 nella notte tra il 19 ed il 20 agosto presso il Lago Maullazzo situato nel Parco dei Nebrodi alle pendici del Monte Soro, è frutto di una doppia esposizione. Come scrive l’autore nel post descrittivo, si tratta di una tecnica conosciuta nel campo della fotografia paesaggistica come HDR (High Dynamic Range), un processo che aumenta la gamma dinamica oltre ciò che viene catturato dai sensori della fotocamera.

In questo modo è stato possibile ottenere l’immagine nitidissima della luna con tutti i dettagli di chiaro scuro dei crateri ma anche il bagliore del cielo che normalmente vediamo con con gli occhi ma che le fotocamere non riescono a fondere immediatamente con la nitidezza.

Per la buona riuscita dello scatto, oltre alla pazienza dell’autore, che ha atteso un’intera notte per ottenere l’immagine, è stata utilizzata una fotocamera Mirrorles Nikon Z8 con teleobiettivo 200/500 su treppiedi. I dati di scatto sono ISO 64 f 9 1/125 per la nitidezza ISO 64 F 8 5s per il bagliore come riportato dai dati exif dei file RAW pubblicati tra i commenti.

“Il gruppo Nikon Italia non ha finalità commerciali, nasce nel 2014 come punto d’incontro per tutti i possessori di fotocamere ed obiettivi della multinazionale giapponese. Si condividono esperienze tecniche ed ovviamente gli scatti realizzati al fine unico di migliorarci insieme”: è questo il commento dell’Amministratore del gruppo, il fotografo Leo Maria Scordo che dal Veneto insieme ad una ventina di moderatori sparsi per l’Italia seleziona e approva i contenuti di maggiore qualità.