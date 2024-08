L’assessore Coppolino risponde alle contestazioni mosse sulla gestione del settore urbanistica, passato adesso al collega Maio

Da qualche settimana il rimpasto della giunta Calabrò ha portato ad un passaggio di consegne nella gestione della delega all’urbanistica dall’assessore Salvatore Coppolino al collega Pietro Maio, fresco di nomina assessoriale dopo le dimissioni del vice sindaco Santi Calderone.

Nei giorni scorso, attraverso la stampa, è stato tracciato un quadro di totale immobilismo del settore raccontando le prime riunioni operative convocate dal nuovo responsabile dell’Urbanistica.

Ciò a spinto l’assessore Coppolino a tracciare un bilancio dell’attività svolto in due anni di mandato, prima di passare il testimone della delega al collega Pietro Maio.

“Lo faccio – scrive in una nota del primo cittadino – anche a beneficio dei detrattori e degli appassionati della sterile polemica”.

“Dopo anni di attesa rispetto alla legge del 2016, dal 19 giugno 2023 è stato attivato lo Sportello Unico per l’Edilizia telematico (SUE), che consente in modo snello, moderno, trasparente e rapido la presentazione con iter digitale delle pratiche edilizie. E’ stata predisposta una nuova modulistica aggiornata per la presentazione delle pratiche edilizie (CILA, SCIA, SCIA alternativa al PDC, PDC e SCA) e da oltre un anno è stato approvato il Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello unico per l’Edilizia. Dall’1 settembre 2023 si procede con la presentazione delle istanze edilizie solo attraverso il WEB, senza dover produrre copie cartacee. Tale procedura telematica comporta snellimento dei tempi, semplificazione dei passaggi burocratici, azzeramento dei tempi di trasmissione fisica delle vecchie pratiche cartacee, l’utilizzo di un archivio digitale e la possibilità di riscontro immediato alle ditte con pec, alle forze di polizia, ed all’accesso agli atti. Il link per l’accesso al portale è riportato sulla home page del sito del comune di Barcellona P.G., visibile ed accessibile a tutti ed il PRG è oggi consultabile online via web (da ogni cittadino), unitamente ai vincoli gravanti sulle diverse aree comunali, attraverso un portale dedicato, collegandosi attraverso il banner “SIT PIANIFICAZIONE URBANISTICA”. Attualmente è possibile fissare appuntamenti online con i professionisti, al fine di evitare inutili attese allo sportello edilizio e si è data costantemente informazione con ripetuti avvisi, pubblicati sulla pagina istituzionale del comune ed inviati agli ordini ed ai collegi, sulle nuove procedure digitali e sulla modulistica adottata, inviando agli ordini e collegi per la distribuzione ai loro iscritti i relativi avvisi ed il manuale operativo della procedura Urbix. Il 28 luglio di un anno fa è stato effettuato un corso online gratuito per la informazione/formazione riservata ai tecnici esterni sulle procedure telematiche del portale Urbix, che ha avuto un successo partecipativo. Sono stati costantemente tenuti informati i professionisti, per il tramite dei loro ordini collegi professionali, sulle disposizioni di servizio interne e sui chiarimenti forniti dal Dipartimento Regionale Urbanistica. E’ stato inoltre aggiornato il contributo di costruzione anno 2023 ed è stato istituito il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco colmando una lacuna di circa un ventennio. E’ stata predisposta la relazione sul costo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e nel giugno 2023 è stata presentata istanza di contributo per la redazione dello strumento urbanistico all’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente. Per quanto riguarda il PUDM sono state inoltrate al Comune 74 osservazioni da parte di cittadini. Attualmente la VAS è stata trasmessa all’ufficio regionale competente. Da gennaio 2024 al 31 luglio 2024 l’ufficio urbanistica, infine, ha esitato oltre 1400 pratiche, tra avvii di procedimento, integrazioni, approvazioni, rigetti e istruttorie interne, gestione oculata del contenzioso di settore (molte sentenze a favore del comune)”.

L’assessore Salvatore Coppolino ricorda che nel corso dei due anni di mandato sono state realizzate attività e risultati che non erano stati raggiunti negli anni precedenti e che rappresentano un importante traguardo in un’ottica di sburocratizzazione e di sempre maggiore vicinanza tra il settore pubblico e i cittadini/utenti. “Un’azione – conclude l’assessore – che senza dubbio il collega subentrante proseguirà con la stessa determinazione, senza alcuna preoccupazione per le strumentalizzazioni e le distorsioni dei fatti da parte di alcuni esponenti politici che ai fatti preferiscono le chiacchiere e che quando hanno amministrato e avuto questa delega non hanno prodotto nulla”.