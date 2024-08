Città Aperta analizza le dichiarazioni dell’ass. Coppolino: “Le polemiche sono partite dal suo successore”

I consiglieri comunali di Città Aperta Antonio Mami, Gabriele Sidoti e Raffaella Campo, rivendicano le battaglie sull’immobilismo nella gestione del pratiche urbanistiche comunali, ma si smarcano dai riferimenti alle polemiche sottolineate dall’assessore Salvatore Coppolino nella sua nota di oggi pomeriggio (LEGGI L’ARTICOLO)

“Prendiamo atto che l’assessore Coppolino ha ritenuto doveroso fornire chiarimenti al suo nuovo collega Maio, a cui sono state affidanti le deleghe all’urbanistica, fino a qualche giorno fa di sua competenza.

Quando infatti dice “Lo faccio anche a beneficio dei detrattori e degli appassionati della sterile polemica” non può che riferirsi all’assessore Maio che ha lanciato sulla stampa un allarme sull’immobilismo di questo settore.

Di certo non può riferirsi all’opposizione, che da anni ormai in tutte le sedi denuncia lo stato di immobilismo politico che grava l’ediliIa privata e l’urbanistica, in ultimo con una interrogazione orale della consigeliere Campo non più di un mese fa.

La situazione sembra ridicola, ma è drammatica perchè si continuano a fare giochi di potere sulle spalle dei cittadini e delle imprese di Barcellona Pozzo di Gotto”.