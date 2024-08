Agli arresti domiciliari un trentacinquenne di Patti: avrebbe tentato di appiccare un incendio

Un trentacinquenne originario di Patti è indagato per aver tentato di appiccare un incendio la sera del 2 agosto. A seguito di una segnalazione, la Polizia è intervenuta in contrada Torretta del Comune di Gioiosa Marea (ME), dove ha appurato l’inizio di un incendio appiccato poco prima. Pertanto, il G.I.P del Tribunale di Patti ha disposto una Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari.

La Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, anche grazie alle immagini riprese da un impianto di video sorveglianza posto nelle vicinanze ha portato all’individuazione dell’autore del reato.

Si precisa che le indagini non sono concluse e che, in ossequio al principio di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento.