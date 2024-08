Novara di Sicilia, si chiude domani l’edizione 2024 del Nov’Aria festival delle arti di strada

Il Nov’Aria Festival di Novara di Sicilia si avvia alla conclusione dopo quattro giorni intensi, con una continua occasione di riflessione creativa, di studio e di produzione artistica, che ha metto al centro il patrimonio culturale, la comunità locale e l’incontro tra vecchi e nuovi residenti, senza dimenticare l’apporto fondamentale degli emigranti.

Anche questa edizione del festival ha acceso i riflettori su diversi luoghi di interesse archeologico, tra questi la Rocca Salvatesta e Castello d’Orlando, accompagnandone la narrazione e invitando la cittadinanza a riappropriarsi della propria cultura e delle proprie origini.

Domani, nell’ultima giornata di Festival, il primo appuntamento è con “La Vendemmia”, escursione al palmento rupestre di Contrada Chiappazza. Il ritrovo è previsto alle 10 davanti al Teatro Comunale Riccardo Casalaina, per un evento realizzato in collaborazione con Feudo Solarìa – Cantina Grasso. E’ prevista la dimostrazione della pigiatura all’interno dell’antico palmento, ai piedi del quartiere Sant’Antonio, cunti sul vino a cura dell’attore Giuseppe Provinzano, memorie familiari e contadine che si fondono nei gesti antichi della pigiatura, nell’osservazione dei luoghi. Non è quindi solo una semplice rievocazione, ma un rito di prosperità.

Alle 17 il secondo appuntamento di giornata è con il Laboratorio di fotografia a cura di Boris Taskov, in cui si svilupperanno le foto realizzate dai partecipanti, così ciascuno potrà portarsi a casa la propria cartolina da Novara. Dallo sguardo all’ascolto, dalle ore 18.30 alle 20.00 ultima finestra delle “Favole senza età”, l’installazione in cuffia a cura del Teatro dei Venti con le voci di un gruppo di ospiti delle Case di Riposo di Modena e Pergine Valsugana (TN).

L’ultimo spettacolo del festival, alle 22.00 in Piazza Duomo, sarà “Oh tell oh!”, parodia musicale dell’Otello di Shakespeare, della compagnia Sartoria Caronte, la famiglia teatrale di Lari (Pisa).

La compagnia di Giro SC presenta la sua versione della storia del Moro di Venezia, di Otello e di Desdemona, attraverso la visione di una band (o banda) di estrosi attori, anche musici e cantanti, mettendo al centro della vicenda, come un frontman, Iago, il servo meschino, cinico e misogino di Otello. È lui a portare note scure nella storia, l’odio, la paura e l’invidia diventano il suo strumento. Il male che può rendere infelici è immenso. L’unico modo per accettarlo è riuscire a riderne. “Noi non abbiamo paura!”