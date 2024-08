Il bilancio della PolFer nella settimana di Ferragosto: rintracciata una quindicenne allontanatasi da Siracusa senza avvisare i genitori

3694 persone controllate (di cui 824 a bordo treno), un arrestato, 2 veicoli verificati, 37 treni pattugliati e 11 contravvenzioni elevate: è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria della Sicilia nella settimana di Ferragosto dal 12 al 18 agosto 2024.

Al fine di elevare il livello di sicurezza dei viaggiatori, i servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 246 pattuglie per la vigilanza in stazione, 25 a bordo treno e 13 lungo la linea ferroviaria. L’attenzione si è concentrata sulle località turistiche e balneari, molto frequentate in questo periodo, sia da viaggiatori italiani che stranieri.

A Catania un uomo è stato segnalato alla locale Prefettura in quanto trovato in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente a seguito di perquisizione personale cui è stato sottoposto dopo aver insospettito gli agenti per il suo atteggiamento nervoso alla vista della pattuglia.

Sono state due le persone rintracciate dopo aver fatto perdere le proprie tracce: si tratta di una quindicenne, il cui allontanamento era stato segnalato dalla famiglia alla Questura di Siracusa, che è stata intercettata dagli agenti della Polfer di Taormina a bordo di un treno regionale, con l’ausilio del personale ferroviario. In particolare la Sala Operativa della Polfer ha allertato il personale operante a bordo dei treni partiti da Siracusa e, proprio su uno di questi, è stata segnalata la presenza di una giovane corrispondente alla descrizione fornita che è poi stata presa in consegna dagli agenti della Polfer di Taormina per il successivo riaffidamento ai genitori. A Palermo, invece, un uomo di 37 anni, con problemi psichici, si era allontanato arbitrariamente da una struttura specializzata, ed è stato rintracciato all’interno della stazione centrale., prima di essere riaffidato ai sanitari ed all’amministratore di sostegno.