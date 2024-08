Piazza delle Ancore stracolma per le performance del comico Cacioppo, della youtuber Alessia Spidalieri e del dj Pippo Basile

“Grande spreco di pubblico a Barcellona Pozzo di Gotto: seimila persone tutte in una serata. Se ne potevano fare sei da mille”. Con questa frase Giovanni Cacioppo ha commentato la folta platea di barcellonesi, che ieri sera è accorsa a vedere il suo spettacolo “Ho scagliato la prima pietra” in piazza delle Ancore a Calderà, complici la leggera brezza marina e la possibilità di incontrarsi nel giorno di Ferragosto. Un pubblico delle grandi occasioni ha accolto il comico gelese che ha esordito, ironizzando sugli atteggiamenti degli italiani nell’era Covid, dalle scuse per uscire durante il lockdown alle tesi complottiste dei No Vax.

Comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo, Cacioppo ha partecipato a programmi televisivi come Zelig, Torno Sabato (2003-2004), Mai dire lunedì, Mai dire Martedì, Che tempo che fa e Colorado Cafè (2006). Come attore ha esordito al cinema nel 1998 recitando col trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo in Così è la vita.

Madrina della serata la youtuber Alessia Spidalieri, uscita dall’anonimato durante il lockdown per i suoi video, diventati virali, grazie ad un particolare doppiaggio dei comici più famosi, in cui la giovane presta agli artisti, al posto della voce, la sua immagine.

A presentare la serata è stato il dj Pippo Basile che con la sua consolle ha fatto divertire i barcellonesi, alternando musica da discoteca contemporanea a brani degli anni Novanta. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Barcellona, rappresentata dall’assessore al turismo Angelita Pino, con il contributo di alcuni sponsor.