Al via domenica 18 agosto il Nov’aria Festival a Novara di Sicilia

Prende il via domenica 18 agosto la sesta edizione del Nov’aria Festival, l’appuntamento con l’arte nelle sue diverse forme che si svolge nello splendido scenario del borgo collinare di Novara di Sicilia

Il progetto è ideato da un collettivo di novaresi emigranti, Giuseppe Buemi, Francesco Di Paola, Bruno Furnari, Salvatore Sofia, che operano nel mondo della cultura e del sociale. Il gruppo è affiancato da un’ampia comunità che si ritrova periodicamente in paese, mantenendo i legami e ampliando la conoscenza e la promozione del territorio.

Il programma

Domenica 18 agosto il Nov’Aria Festival si apre alle ore 17.00 in Piazza Abbazia, con il Laboratorio di fotografia analogica, a cura di Boris Taskov, fotografo e fotoreporter bulgaro, che da qualche anno ha preso casa a Novara di Sicilia. Questa prima parte del Laboratorio è dedicata alla conoscenza della tecnica e agli scatti con una delle macchine messe a disposizione da Boris, nel corso di una passeggiata per il paese. La seconda parte del laborario si svolgerà mercoledì 21 agosto e sarà dedicato allo sviluppo e alla stampa in camera oscura, così da portare via un ricordo speciale, una cartolina da Novara di Sicilia e dal Nov’aria Festival.

Alle ore 18.30 presso l’Arena San Sebastiano, sotto il ponte omonimo, è il momento della musica per Ottoni, con il quintetto composto dai Maestri Giulio Trifiletti (tromba), Fortunato Porcino (tromba), Carmelo Conte (basso tuba), Lorenzo Scolaro (corno), Mattia Genovese (trombone), un omaggio musicale al tramonto con vista sulle Isole Eolie.

Dalle 18.30 alle 20.00, tutti i giorni fino al 21 agosto sarà possibile ascoltare le “Favole senza età” del Teatro dei Venti di Modena, con ascolto in cuffia in una postazione dedicata in Via Duomo (durata 20 minuti). Un progetto di racconto e di ascolto, un esercizio di “grammatica della fantasia”, che raccoglie le voci degli ospiti della Casa di Riposo Santo Spirito di Pergine Valsugana (TN) e della Casa Residenza per Anziani SG Bosco di Modena, per costruire insieme una narrazione collettiva.

Gli anziani hanno lavorato su due favole di Gianni Rodari, “Il semaforo blu” e “A sbagliar le storie”, e infine, ne hanno creata una insieme ai formatori del Teatro dei Venti, partendo dalle loro memorie personali e dalle fiabe ascoltate da bambini. Il lavoro sulle Favole di Rodari del Teatro dei Venti è nato “al citofono”, casa per casa, e poi “alla finestra” per le scuole, nel 2021 durante la pandemia, ed è approdato naturalmente nelle Case di Riposo, come strumento di cura delle relazioni di comunità. Il progetto audio è stato presentato a Pergine Festival e a Trasparenze Festival di Modena nel 2023.

Alle ore 22.00 in Piazza Duomo è il momento di “Due passi sono”, un classico della compagnia messinese Carullo-Minasi, in versione site specific nel Teatro a cielo aperto del Nov’Aria Festival. Regia, testi ed interpretazione di Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi, scene e costumi Cinzia Muscolino, disegno luci Roberto Bonaventura, aiuto regia Roberto Bitto. Produzione Carullo-Minasi e Il Castello di Sancio Panza. Spettacolo Premio Scenario per Ustica 2011, Premio In-Box 2012, Premio Internazionale T. Pomodoro 2013.

Due piccoli esseri umani, un uomo e una donna dalle fattezze ridotte, si ritrovano sul grande palco dell’esistenza, nascosti nel loro mistero di vita che li riduce dentro uno spazio sempre più stretto, dall’arredamento essenziale, stranamente deforme, alla stregua dell’immaginario dei bimbi in fase febbricitante. Attraversano le sezioni della loro tenera e terribile, goffa e grottesca vita/giornata condivisa. Sembrano essere chiusi in una scatoletta di metallo, asettica e sorda alle bellezze di cui sono potenziali portatori, ma un “balzo” – nonostante le gambe molli – aprirà la custodia del loro carillon. Fuoriescono vivendo il sogno della vera vita da cui non è più necessario sfuggire, ma solo vivere, con la grazia e l’incanto di chi ha imparato ad amare la fame, la malattia, i limiti dello stare. Immagine-cripta sacra, surreale e festosa, quella del loro matrimonio, dove come in una giostra di suoni, colori e coriandoli, finiranno per scambiarsi meravigliosi propositi di poesia.

La serata si concluderà in Piazza Michele Bertolami con il DJ SET di Alfredo Reni, messinese d’adozione, da un discreto numero di anni protagonista della radiofonia e dei club. Tra le radio ricordiamo Radio Luna, Antenna dello Stretto, Studio 55, Radiostreet. In discoteca è stato a lungo alla consolle del Tout Va di Taormina. Ancora in attività, è dj al Castello di Vulcano.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Novara di Sicilia nell’ambito di Novara in Festa, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Il titolo di questa edizione, “Ti amo come un paese” è ispirato a un verso dello scrittore e poeta siciliano Gesualdo Bufalino. Una vera e propria dichiarazione d’amore, che tiene insieme emozioni e relazioni, dando nuovo senso alle proposte artistiche, ai laboratori, alle attività che si tengono nelle giornate di Festival.

FINO AL 21 AGOSTO

Il Festival prosegue fino al 21agosto con Mario Barnaba clown e giocoliere, che porta al festival il suo storico “In valigia”; Samaki, attrice, tap dancer, giocoliera, con il suo “Ragazza confusa”; Giuseppe Provinzano, attore, drammaturgo e autore palermitano con lo spettacolo “(comu veni) Ferrazzano”, secondo capitolo della trilogia sulle opere del Pitrè; Sartoria Caronte, la famiglia teatrale di Lari (Pisa), già apprezzata in altre edizioni, presenta al festival “Oh Tell oh!”, parodia musicale dell’Otello di Shakespeare; Teatro dei Venti, compagnia modenese, che porta a Novara di Sicilia le “Favole senza età”, installazione sonora con ascolto in cuffia delle Favole di Gianni Rodari con le voci degli ospiti di due Case di Riposo di Modena e Pergine Valsugana (TN). La musica dei Rock Salvatesta di Ugo Puglisi, Gabriele Buemi, Valeria Munnia, Nunzio Carlo Sofia.

CROWDFUNDING E PARTNER

Per sostenere il Festival e contribuire alla sua crescita è attiva una campagna di Crowdfunding sul sito Eppela.com. Sarà possibile donare online anche dopo la fine di questa edizione.

NOVARA DI SICILIA (ME)

Novara di Sicilia è un Comune situato a 650 mslm in provincia di Messina, tra i Monti Peloritani e i Nebrodi, un borgo dalla storia antica, isola linguistica gallo-italica. Un luogo che vanta un grande patrimonio architettonico, paesaggistico e culturale, testimoniato dalla Rocca Salvatesta, dal Riparo della Sperlinga, risalente al mesolitico, dalle chiese e dai palazzi del centro, dal settecentesco Teatro Riccardo Casalaina, dai percorsi escursionistici e dalle tradizioni religiose e civili. Sopra tutte la Processione della Madonna Assunta del 15 agosto.

Nel 2022 il Comune ha vinto il “Bando Borghi” del PNRR, nuova opportunità di sviluppo e rigenerazione per il territorio. Novara di Sicilia è inserita nei LUOGHI DEL MITO E DELLE LEGGENDE con il Mito dei Ciclopi nella Carta regionale dei Luoghi dell’Identità e della Memoria della Regione Siciliana.

È in fase di allestimento il MANOS – Museo Archeologico di Novara di Sicilia, che consentirà di riportare a casa, esporre e rendere fruibili molti reperti preistorici, ritrovati presso il Riparo Sperlinga e attualmente custoditi nel Parco Archeologico delle Isole Eolie.