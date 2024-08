Città Aperta segnala gli errori negli accertamenti Imu 2019 inviati ai contribuenti di Barcellona

Il movimento Città Aperta, che rappresenta una parte dell’opposizione consiliare all’amministrazione Calabrò, ha segnalato con una nota gli errori negli accertamenti Imu 2019 inviati in questi giorni ai contribuenti di Barcellona, chiedendo l’annullamento in autotutela.

“I cittadini barcellonesi stanno ricevendo avvisi di accertamento IMU per l’anno 2019 che risultano errati perchè richiedono il versamento del primo acconto quando in realtà lo stesso risulta versato. Questo obbligherà i cittadini a dover dimostrare, per l’ennesima volta, pagamenti già effettuati o – e ciò sarebbe un danno per l’Ente – fare ricorso contro questi avvisi, con conseguente condanna alle spese per il Comune. E’ inconcepibile che, dopo tanti anni di governo della compagine di centro-destra, ci si ritrovi ancora con disguidi di questo genere, senza nessun controllo preventivo quantomeno per verificare le situazioni più macroscopiche. Predisporrò un’interrogazione in merito, per capire come si sia potuti arrivare a questa ennesima beffa per i contribuenti onesti, e chiedo già da ora che l’Amministrazione si attivi per annullare in autotutela tutti gli accertamenti colpiti da questa problematica.”