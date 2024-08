Incidente mortale al casello di Brolo: sequestrato il guard rail su cui si è schiantata l’auto dei coniugi Caleca

In merio all’incidente mortale del 10 agosto, verificatosi in autostrada in prossimità dei caselli di Brolo, in cui hanno perso la vita i coniugi Caleca, la Procura ha disposto il sequestro del guard rail, dove è avvenuto il primo impatto della Nissan Qashqai, su cui viaggiava la famiglia.

Il provvedimento è stato emesso a seguito degli atti trasmessi dal distaccamento della Polstrada di Barcellona, coordinato dal dirigente Sandro Raccuia, che procede per accertare la dinamica dell’incidente

La Procura della Repubblica di Patti, nella persona del Sost. Proc. Dott.ssa ARDIZZONE, ha emesso un decreto di sequestro del guard rail ubicato nel tratto autostradale dove è avvenuto il primo impatto dell’autovettura.

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato eseguito

Il sequestro notificando gli atti al responsabile del CAS di Messina.