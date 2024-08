Emergenza idrica, a Barcellona la situazione è sotto controllo: attenzione sulle frazioni collinari

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie ad interventi tempestivi, ad un monitoraggio costante e ad un’attenta programmazione, sta tenendo sotto controllo la situazione scongiurando criticità.

L’amministrazione Calabrò, attraverso l’azione dell’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Benvegna, secondo quanto riferito in un post social, ha garantito la manutenzione quotidiana della rete e degli impianti e ha già effettuato interventi strutturali per fronteggiare anche il sensibile calo del livello di acqua registrato nei pozzi a causa della mancanza di piogge dei mesi scorsi.

Nel contempo l’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino sta garantendo gli interventi a supporto dei cittadini che segnalano situazioni di sofferenza con l’impiego di autobotti fornite dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dal corpo forestale della Regione e da Radio Club Cb.

Criticità nelle frazioni collinari

L’amministrazione sta dando priorità alle zone che stanno attraversando alcune difficoltà come le frazioni di Cannistrà, San Paolo, Maloto, e nei prossimi giorni dopo l’esito di una serie di controlli ed esami batteriologici si procederà con la requisizione di due pozzi che potranno sopperire alle problematiche. La situazione delle frazioni interessate è stata già evidenziata nelle relazioni trasmesse agli Ati idrici.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori Giuseppe Benvegna e Salvatore Coppolino, che con le attività avviate in modo tempestivo e lungimirante, stanno facendo sì che Barcellona Pozzo di Gotto non patisca i gravissimi disagi che gli altri comuni della Sicilia stanno attraversando, ringraziano il corpo forestale, la protezione civile, i volontari, l’ufficio tecnico del Comune, gli operai dell’autoparco e del servizio idrico che si stanno prodigando per fronteggiare la situazione e prevenire ogni possibile emergenza.