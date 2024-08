Oliveri, parcheggia l’auto in spiaggia per vedere le stelle a San Lorenzo: arriva una multa da 516 euro

Una denuncia per occupazione abusiva di suolo demaniale e una multa di 516 euro: è stato questo il prezzo pagato da un turista per l’idea bizzarra di trascorrere la notte di San Lorenzo sulla spiaggia di Oliveri a guardare le stelle, non sdraiato su un telo da mare, ma comodamente a bordo della propria auto parcheggiata sulla spiaggia, dopo aver superato marciapiedi, cespugli ed occhi indiscreti.

A fare la scoperta sono stati stamattina alle 7,50 i vigili urbani del Comune di Oliveri, che hanno ammonito l’incauto turista, comminando nel contempo le sanzioni previste. L’insolito episodio è stato raccontato in maniera ironica sulla pagina Facebook del Comune, diventando l’occasione per il sindaco di Oliveri Franvesco Iarrera di lanciare un appello ai cittadini e ai turisti rispettosi delle regole: “Chi è stanco di questi comportamenti, dell’inciviltà di alcuni, della violenza al nostro meraviglioso territorio, ha una libera scelta: stia dalla nostra parte, in maniera attiva e partecipata”.