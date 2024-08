Notte di Cuori e Stelle del Lions Castroreale: un momento di solidarietà che si ripete ogni anno con successo

La festa estiva “Notte di Cuori e Stelle” del Lions Club Castroreale, svoltasi presso Villa Ossidiana a Barcellona P. G., ha messo insieme convivialità divertimento e generosità, confermandosi come un appuntamento fisso di grande successo, dopo quello dello scorso anno, per presenze e raccolta fondi.

La serata ha visto la presenza, tra gli altri, di Roberta Caruso, finalista dell’edizione 2024 di “Bake Off Italia” e dell’Ing. Antonio Amadore, direttore generale della Croce Rossa Italiana per Calabria e Basilicata.

Durante l’evento sono state consegnate le targhe di ringraziamento a Gemelli Auto srl, Pastificio Foti e Bisignani Emmanuele, imprenditori aderenti al Progetto “Città ad impatto positivo” di PMG Italia i cui partner sono il Comune dì Barcellona, l’Istituto Copernico e “Il pane quotidiano Odv”, che ha permesso di donare, proprio a quest’ultima, un nuovo furgone coibentato per la raccolta dei generi alimentari freschi.

Consegnato inoltre dal presidente di Zona 9, Yuri Paratore, al socio nonché segretario del Club, Francesco Borgia, un riconoscimento per i 25 anni di attività Lionistica.

I proventi della raccolta di beneficenza saranno devoluti alla CROCE ROSSA ITALIANA Com. di Barcellona Pozzo di Gotto, come contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza, al LIONS CLUB INTERNATIONAL FOUNDATION ed l’organizzazione del Pane Quotidiano OdV.

Ad inizio serata è stato ricordato Mario Portera, Past Presidente del Lions Club Mistretta Nebrodi, scomparso proprio nella giornata del 9 Agosto. “Il nostro impegno continua – affermano i rappresentanti del Lions Club Castroreale – incessante e irriducibile, con le attività ed i service dell’anno sociale appena iniziato e questo evento ci dà la giusta spinta per proseguire, confermando come la gente a noi vicina abbia davvero a cuore le attività intraprese dal Club e non perda occasione per sostenerci e parteciparvi”.