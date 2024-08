I residenti di Calderà raccolgono le firme: chiedono interventi per limitare i disagi legati agli allagamenti delle strade del borgo

I residenti del borgo marinaro di Calderà hanno deciso di raccogliere le firme per sollecitare un intervento dell’amministrazione comunale al fine di limitare i disagi provocati ad ogni acquazzone sulla rete stradale della frazione.

Il problema si è manifestato più volte nel recente passato, con allagamenti registrati soprattutto nella zona antistante il nuovo ponte sul torrente Longano, alla fine di via Milite Ignoto ed in via Cicerata.

Ecco il testo della petizione, che ha già raccolto oltre 100 firme e che può essere sottoscritta in Via San Rocco 67, da maggiorenni, con cittadinanza italiana, muniti di carta d’identità.

La raccolta delle firme ha lo scopo di rappresentare e sensibilizzare l’Amministrazione comunale, le Autorità e gli Uffici competenti in ordine alla situazione di criticità in cui versa il territorio di Barcellona P.G. nella zona mare (frazione Calderà) e, in particolar modo, Via Calderà, Viale Milite Ignoto, Via San Rocco e Via Cicerata.