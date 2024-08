Giardini Naxos, arrestato un 50enne per spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri di Giardini Naxos, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 50enne del luogo, con precedenti penali, ritenuto responsabile del reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo sospettato di essere dedito alla coltivazione di stupefacenti, era finito nel mirino dei Carabinieri che, nel primo pomeriggio del 5 agosto scorso, hanno bussato alla sua porta e, informandolo del motivo della loro visita, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

Durante le operazioni, in un appezzamento di terreno attinente all’abitazione, nella disponibilità del 50enne, i militari hanno trovato e sequestrato 3 piante di cannabis, alte più di un metro, piantate in una zona nascosta, coperta dalla vegetazione. Inoltre, all’interno del domicilio, in un pensile della cucina, i Carabinieri hanno altresì trovato e sequestrato oltre 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione intriso di residuo di stupefacenti, oltre a vario materiale, verosimilmente utilizzato per la lavorazione e il confezionamento della droga.

Il 50enne è stato pertanto arrestato e, dopo le formalità di rito, ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.