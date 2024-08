Festa dell’estate per il Lions club Barcellona con lo slogan “diamo una mano a chi soffre”

L’Helios Garden di Terme Vigliatore ha ospitato il primo appuntamento di beneficenza dell’anno sociale 2024-2025, promosso dal Lions club di Barcellona P.G. con lo slogan: “diamo una mano a chi soffre”.

La serata ha avuto un boom di partecipazione con ben 400 presenze ed ha fatto registrare il sold out. Nel corso dell’evento il Presidente Avv. Alfredo Santanocita ha comunicato ai presenti che i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un cane guida Lions, ricordando la particolare emozione nell’aver da poco consegnato il cane guida all’atleta paraolimpica Anna Barbaro (conclusione di una iniziativa sviluppata in precedente a.s.). “E’ stata un’iniziativa – ha dichiarato Santanocita – che ci lo stimolo per ripetere questo gesto ed aiutare altre persone bisognose. Ringrazio di cuore tutti i presenti e in particolare i soci del club per l’eccezionale impegno profuso e per la dimostrazione di unità che ha permesso la eccellente riuscita della serata”.

Presenti alla festa il Presidente del distretto Leo Domenico Levita, i past governatori Franco Freni Terranova e Giuseppe Scamporrino, il Presidente IV Circoscrizione Antonino Levita ed il Presidente e di Zona 9 Yuri Paratore, nonché il chairman Leo Gabriele Micciche. Cospicua la rappresentanza di altri Lions Club dell’hinterland.

Ha allietato la serata il gruppo musicale Atmosfera Blu che ha sposato la causa di beneficenza dimostrando sensibilità e attaccamento. Con il tradizionale taglio della torta e con l’auspicio di realizzare altre iniziative nello spirito del “We Serve” il Presidente, l’intero consiglio direttivo e i soci del club hanno dato appuntamento ai prossimi eventi di solidarietà.