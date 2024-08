Barcellona, lunedì 12 agosto il ricordo delle vittime dei bombardamenti aerei avvenuti nel 1943

Per la città di Barcellona Pozzo di Gotto il 12 agosto segna una data importante per via dell’anniversario dei bombardamenti avvenuti nel 1943.

Un’incursione aerea degli Americani uccise 74 barcellonesi di ogni età. Molti edifici in particolare nel centro cittadino furono danneggiati, oltre duemila persone restarono senza un tetto.

Nell’81° anniversario dalla strage, per onorare i concittadini caduti, il Sindaco, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali e alla presenza di personale del Corpo di Polizia Municipale e di tutta l’Amministrazione Comunale; lunedì 12 agosto alle ore 9:30, dopo un momento di preghiera, deporrà una corona floreale al Monumento dei Caduti.