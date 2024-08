Ultimi disagi per la viabilità sulla A20 a Messina: chiuso fino a domani un tratto del viadotto Ritiro in direzione Palermo

Si avvia alla normalità il traffico nel tratto della A20 sul viadotto Ritiro. Nei giorni scorsi è stata aperta l’intera carreggiata delle gallerie Telegrafo rimesse a nuovo con il rifacimento dell’asfalto.

L’ultimo disagio, secondo il cronoprogramma voluto dal Cas, è rappresentato oggi e domani con la chiusura del viadotto Ritiro in direzione Messina-Palermo, con uscita obbligatoria allo svincolo di Giostra e poi il rientro in autostrada all’altezza della galleria Baglio, per consentire la bitumazione di quel tratto di carreggiata. Per avere la piena fruibilità dell’autostrada a distanza i 12 anni dall’inizio dei lavori si dovrà attendere il 9 agosto, quando tutti i divieti e le deviazioni verranno rimossi, con buona pace dei pendolari e in questo periodo estivo dei messinesi che si spostano in provincia per le proprie vacanze.