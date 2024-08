Barcellona, Pietro Maio entra nella giunta Calabrò: Giuseppe Benvegna è il vicesindaco

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha firmato la determina con cui affida l’incarico assessoriale al rappresentante di Fratelli d’Italia, Pietro Maio, che prendere il posto lasciato dal collega di partito Santi Calderone.

Per il ruolo di vicesindaco è stato indicato per il momento l’assessore Giuseppe Benvegna, ma nei prossimi mesi non è escluso un ulteriore avvicendamento programmato in giunta che potrebbe interessare proprio il neo vicesindaco.

Ecco le deleghe rimodulate dopo la nomina dell’assessore Maio, che viene affidata Edilizia privata e pubblica, Urbanistica, Bilancio ed Entrate tributarie ed extratributarie:

Barbera Nicola Maria Ambiente e Igiene ambientale – Difesa degli animali e lotta al randagismo – Cimitero – Gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano Benvegna Giuseppe VICE SINDACO – Lavori pubblici – Manutenzioni strutture e reti di servizi comunali – Cantieri comunali – Autoparco – Rapporti con la Regione Coppolino Salvatore Agricoltura – Annona, commercio e artigianato – Mercati, industria, caccia e pesca – SUAP e Sviluppo Economico – Protezione civile – Polizia Municipale e Viabilità Dottore Viviana Pubblica Istruzione – Pari opportunità – Patrimonio – Beni confiscati – Servizi demografici – Toponomastica – Digitalizzazione – Smart City Maio Pietro Edilizia privata e pubblica – Urbanistica – Gestione economico finanziaria e Bilancio – Entrate tributarie ed extratributarie Molino Roberto Giuseppe Servizi Sociali – Politiche Giovanili – Sport – Personale – Rapporti con il Consiglio Comunale Pino Angelita Cultura – Beni Culturali e identità locale, Spazi museali ed espositivi, Eventi – Teatro – Turismo – Comunicazione istituzionale – Contenzioso

Restano al sindaco Calabrò tutte le attribuzioni non delegate agli assessori e in particolar modo le funzioni in materia di Programmazione, Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali. “Nel dare il envenuto al neo assessore Pietro Maio con i migliori auguri di buon lavoro – afferma il sindaco a nome degli assessori – ringrazia Santi Calderone per il prezioso lavoro svolto in questi anni quotidianamente senza lesinare impegno e sacrificio al servizio della città”.