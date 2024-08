Barcellona, completato il progetto Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”

L’associazione Anpas Club Radio C.B. Odv – volontari soccorritori di protezione civile – di Barcellona ha promosso dal 29 luglio al 3 agosto il campo scuola che ha visto la partecipazione di 20 ragazzi dai 12 ai 16 anni.

Nel percorso settimanale i giovani hanno alternato esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, con l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi incendi boschivi, idrogeologico, persone scomparse e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità. Interessante anche un’attività di pulizia di un tratto di arenile.

Le attività formative programmate e organizzate sono state svolte durante tutta la durata del campo scuola, che è stato di tipo residenziale, ovvero con pernotto dei ragazzi in tenda. Grande apprezzamento rivolto dai genitori ai volontari per questa importante esperienza che ha permesso ai loro figli di instaurare nuovi rapporti di amicizia, apprendere importanti nozioni utili, acquisire e mettere in pratica azioni concrete di cittadinanza attiva ed in famiglia.