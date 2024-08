Messina, emessi 6 daspo Willy per la rissa del 30 giugno nella zona nord: due divieti di ritorno a Francavilla per due catanesi

Il Questore di Messina Annino Gargano ha emesso sei provvedimenti di Vietato accesso alle aree urbane, noti come “Daspo Willly”.

La misura è stata disposto, anche a carico di giovani e giovanissimi, in conseguenza di una rissa che si era verificata lo scorso 30 di fronte ad un locale nella riviera nord di Messina. In forza dei rispettivi provvedimenti, ai destinatari è stato intimato il divieto di accedere e/o stazionare, per periodi che vanno dai 12 a 24 mesi, nei pressi di alcuni bar ed esercizi commerciali ubicati in prossimità della zona teatro dei fatti.

Tutto questo anche in ottica di previsione, per contrastare eventuali movimenti e comportamenti violenti e garantire la sicurezza. La divisione Anticrimine ha portato avanti le indagini in seguito all’intervento della compagnia Carabinieri sul posto.

Sempre a seguito di una rissa avvenuta il 26 giugno scorso a Francavilla di Sicilia, sono stati emessi dal Questore due fogli di via con divieto di ritorno in quel centro a carico di due soggetti catanesi, che pertanto non potranno farvi rientro per un periodo di 3 anni.