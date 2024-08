Emmanuele Bisignani è il nuovo presidente del Leo Club di Barcellona

Cambio di leadership nel Leo Club barcellonese: Matilde Accetta passa il testimone ad Emmanuele Bisignani.

La presidente uscente, nel discorso di saluto, ha sottolineato l’importanza dei principi fondanti dell’associazione: “Il rispetto e l’amicizia sono le fondamenta su cui si costruisce una comunità forte e coesa”. Questi i valori che il Leo Club vuole portare avanti e che la Accetta ha messo davanti a tutto per il bene del club.

Bisignani ha poi aperto il suo discorso, con una citazione significativa: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”. Ha quindi elogiato il lavoro fatto dai soci ed ha poi dichiarato: “Il nostro club è una famiglia e come tale dobbiamo lavorare insieme per il bene comune”.

Il passaggio di campana rappresenta un momento cruciale nella vita del Leo Club, segnando non solo un cambio di leadership, ma anche un rinnovato impegno verso i valori che guidano l’associazione. Il club proseguirà la politica di sostegno e guida per tutta la comunità locale e soprattutto per i giovani.

Il Leo Club vuole ancora rimanere una realtà dinamica e sociale fino in fondo e l’obiettivo dopo questo passaggio di consegna rimane identico.